Союз производителей БАД и ЦРПТ договорились о взаимодействии

Союз производителей БАД к пище и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об оказании взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержке. Свои подписи под документом поставили исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД» Александр Жестков и Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин. Подписание состоялось на площадке ПМЭФ-2021.

Основной темой соглашения стало взаимодействие структур с целью формирования эффективных методов коммуникации между отраслевым сообществом и оператором национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров в рамках стартовавшего 1 мая 2021 года эксперимента по маркировке биологически активных добавок.

«В рамках соглашения мы совместно с ЦРПТ создадим систему оперативного обмена информацией среди участников профессионального сообщества рынка БАД, – рассказал исполнительный директор Союза производителей БАД к пище Александр Жестков. – Также разработаем материалы для представителей отрасли и будем проводить консультации и разъяснения по проведению эксперимента по маркировке».

Кроме того, соглашением предусмотрена разработка рекомендаций и аналитических обзоров, заключение меморандумов, протоколов, резолюций – в том числе по совершенствованию процедуры маркировки биологически активных добавок, если она станет обязательной. Стороны также планируют проводить разъяснительные семинары, конференции, рабочие группы, круглые столы и другие очные мероприятия.

«В эксперименте по маркировке из членов Союза производителей БАД уже принимают участие компании, занимающие 40% рынка. Важно, чтобы все участники находились в едином информационном поле, знали о наиболее эффективных технологических решениях, которые на данный момент доступны, имели возможность обмениваться опытом. Поэтому мы планируем уделить особое внимание экспертным и информационно-разъяснительным мероприятиям», — отметил Александр Жестков.

«Эксперимент по маркировке БАД проходит в России до 31 августа 2022 года, к пилотному проекту уже подключилось более 70 компаний. Участие в эксперименте дает возможность производителям протестировать работу системы и настроить все процессы. Это позволит более мягко подключиться к маркировке, если она станет обязательной. Именно поэтому нам важно информировать отраслевое сообщество и привлекать новых участников», — подчеркнул Председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

gxpnews