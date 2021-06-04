ФАС: переход на новые принципы ценообразования на ЛП сэкономит не менее 35 млрд руб. в год

ФАС России сообщила, что в рамках пересмотра цен ведомство снизило более 7 тыс. цен на жизненно важные препараты и установило 20 новых цен на дефицитные, что позволило сохранить их на рынке. Об этом стало известно на круглом столе «Три ключа к рынку лекарственных препаратов: ценообразование, регистрация, контроль качества», который прошёл в рамках форума «Лекарственная безопасность» на ПМЭФ 2021.

«За 5 лет нам удалось перейти на сбалансированную систему ценообразования на лекарственные препараты, которая основана на объективных данных, находящихся в открытых источниках. Она ориентирована на поддержание цен на жизненно важные препараты на экономически обоснованном уровне, то есть на уровне референтных для России стран», — заявил заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев.

В январе 2021 года ФАС России завершила переход на новые принципы ценообразования, пересмотрев 14 тыс. цен на жизненно важные препараты. В результате, было снижено более 7 тыс. цен, а среднее снижение составило более 30%. Общая экономия государственных средств в 2021 году по расчётам фармпроизводителей составит не менее 35 млрд рублей. Кроме того, ФАС России к настоящему моменту установлено 59 цен на 20 дефицитных лекарственных препаратов, что позволило сохранить эти препараты на рынке. Также ведомство осуществляет контроль и мониторинг за ценами в случае их снижения в референтных странах. На сегодняшний день в ФАС России поступило 13 уведомлений от производителей о снижении цен на жизненно важные препараты.

Говоря о регистрации цен на жизненно важные препараты в России, представитель антимонопольного ведомства подчеркнул: «Сформированная система ценообразования носит максимально прозрачный характер. Её суть заключается в том, что цены на оригинальные лекарственные препараты регистрируются на основе цен на них в референтных странах, а цены на воспроизведённые, отталкиваются от цен на оригинальные лекарственные препараты. При этом эта взаимосвязь установлена неразрывно с определёнными положительными изъятиями. Речь идёт о преференциях при регистрации цен для отечественных препаратов орфанных лекарственных препаратов, первых зарегистрированных дженериков, биологических препаратов, а также для препаратов нижнего ценового сегмента».

Дальнейшая работа антимонопольного ведомства в части совершенствования системы ценообразования на жизненно важные препараты будет заключаться в развитии системы мониторинга и верификации данных о ценах на лекарственные препараты в мире.

gxpnews