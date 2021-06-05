STADA вложит 10 млн евро в локализацию производства в Нижнем Новгороде

ГК STADA планирует инвестировать около 10 млн евро в проект по локализации производства ряда лекарственных препаратов со своих зарубежных производственных площадок на территорию завода «Нижфарм» в Нижнем Новгороде в течение ближайших трех лет.

Правительство Нижегородской области и АО «Нижфарм», российская производственная площадка международной компании STADA, подписали меморандум о намерениях сотрудничать в области реализации инвестиционного проекта на территории Нижегородской области, сообщает пресс-служба фармкомпании.

Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АО «Нижфарм», исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ Штефан Эдер.

Группа STADA планирует инвестировать до 2024 года около 10 млн евро в проект, который будет включать проектирование и модернизацию производственного участка на заводе «Нижфарм», возможный трансфер технологий по производству препаратов с других зарубежных производственных площадок группы STADA, создание новых рабочих мест. Новые продукты планируются к реализации как на внутреннем рынке России, так и на экспорт.

В декабре 2020 года «ФВ» писал, что STADA проводит трансфер технологий со своих производственных площадок в Сербии и Великобритании на АО «Нижфарм». Впервые о планах STADA по расширению и переносу части производства в Нижний Новгород Эдер сообщил в сентябре 2020 года на встрече с губернатором Нижегородской области.

Фото: сайт компании STADA

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