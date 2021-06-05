Роспатент: Отказ от патента на вакцины от COVID-19 бесполезен без передачи технологий

Как сообщил 4 июня на ПМЭФ глава Роспатента Григорий Ивлев: «От прав вообще нельзя отказаться, потому что право на авторство, например, никто не отнимет у Института Гамалеи».

По его словам, попытка отказаться от прав на вакцину Sinovac, чтобы ее «заново изобретали», — это не решение вопроса.

«Кто сможет производить эту вакцину? ЮАР не сможет. Ну Индия сможет. А если правообладатель такой, как Китай, говорит: я передам с технологией в том качественном виде, в котором это необходимо, — это другой результат», — объяснил Ивлев.

Необходимо проработать механизмы применения препаратов в рамках интеллектуальной собственности, инструментов, допускаемых сейчас международными договорами, полагает эксперт.

«Другое дело, что права на использование передать безвозмездно или с выплатой вознаграждения, а передаются они по лицензионному договору, то есть с согласия правообладателя, вот эту процедуру применительно к вакцинам, лекарствам от ковида можно прорабатывать, и механизмы такие есть», — добавил глава Роспатента.

gxpnews