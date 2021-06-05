Abbott подписал соглашение с Белгородской областью на 300 млн рублей «Русатом Хэлскеа» за $8,5 млн локализует линейку МРТ GE Healthcare » X5 Group заключит соглашения с аптечными сетями по онлайн-продаже ЛС Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман. «Мы действительно рассматриваем вариант продажи лекарств на базе «Перекрестка впрок». Мы заранее получили необходимую лицензию, с декабря мы сможем самостоятельно продавать лекарства через наш маркетплейс «Перекресток впрок». При этом уже в ближайшее время мы начинаем сотрудничество с аптечными сетями, которые будут представлять продукцию через «Впрок» и, возможно, «Около», — сказал он. gxpnews