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X5 Group заключит соглашения с аптечными сетями по онлайн-продаже ЛС

Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

«Мы действительно рассматриваем вариант продажи лекарств на базе «Перекрестка впрок». Мы заранее получили необходимую лицензию, с декабря мы сможем самостоятельно продавать лекарства через наш маркетплейс «Перекресток впрок». При этом уже в ближайшее время мы начинаем сотрудничество с аптечными сетями, которые будут представлять продукцию через «Впрок» и, возможно, «Около», — сказал он.

gxpnews

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5 июня, 2021 | Просмотров: 226