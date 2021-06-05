«Русатом Хэлскеа» за $8,5 млн локализует линейку МРТ GE Healthcare

«Русатом Хэлскеа» (входит в ГК «Росатом») подписала соглашение с GE Healthcare о локализации трех моделей высокопольных магнитно-резонансных томографов (МРТ) 1,5 Тл на мощностях АО «НИИТФА». Суммарный объем инвестиций в проект оценивается в $8,5 млн, первые собранные в РФ медизделия выйдут на рынок в 2022 году.

Подписи под документом поставили президент и исполнительный директор GE Healthcare в России/СНГ Елена Легезина и генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа» Наталья Комарова.

Проектом предполагается организация производства трех моделей МРТ: универсальная Signa Creator с апертурой 60 см, специализированные Signa Explorer и Signa Voyager с апертурой 70 см и напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. Производственная мощность предприятия позволит выпускать до 50 единиц МРТ ежегодно. В компании рассчитывают, что локализация на базе завода «Русатом Хэлскеа» обеспечит существенную долю годовой потребности российского здравоохранения в магнитно-резонансных томографах. Суммарный объем инвестиций в проект оценивается в более чем $8,5 млн.

GE Healthcare – медицинское подразделение корпорации General Electric, один из ведущих мировых производителей тяжелого медицинского оборудования с оборотом $16,7 млрд. Компания последовательно локализует высокотехнологичное оборудование на территории РФ. В декабре 2017 года мейджор открыл линию по производству диагностического медицинского оборудования на базе предприятия «МТЛ» в подмосковной Малаховке, включая компьютерные томографы Optima, а также ультразвуковые сканеры Logiq и Voluson, в августе 2020 года запустил производство УЗИ для кардиоваскулярной диагностики. Объем инвестиций в проект оценивался в 600 млн рублей. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка от продаж российского представительства GE Healthcare в 2020 году составила 18,147 млрд рублей, чистая прибыль – 4,43 млрд рублей.

Акционерное общество «Русатом Хэлскеа» входит в ГК «Росатом» и занимается развитием различных проектов в сфере ядерной медицины. В портфеле компании – первый российский линейный ускоритель «Оникс» с энергией 6 МэВ (проект «КЛТ-6») и аппарат брахитерапии второго поколения «Брахиум». В ноябре 2019 года компания подписала соглашение о локализации ускорителей шведско-британского производителя Elekta на мощностях АО «НИИТФА». По данным СПАРК-Интерфакс, в 2020 году выручка компании составила 1,169 млрд рублей рублей, убыток – 298 млн рублей.

У компаний уже есть опыт сотрудничества: в феврале 2019 года GE Healthcare и АО «Русатом Хэлскеа» утвердили «дорожную карту», направленную на локализацию медицинского оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний, в частности позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ). Документ предполагал создание в течение полутора лет локализованного производства ПЭТ/КТ в России с опционом на расширение продуктовой линейки. В компании рассчитывали занять нишу поставщика радиологической (и радионуклидной) диагностической техники и радиотерапевтического оборудования для российских больниц и онкоцентров по нацпроекту «Здравоохранение».

В 2019 и 2020 годах МРТ вошли в перечень переоснащения медорганизаций по нацпроекту «Здравоохранение» для онкоклиник и модернизации первичного звена с суммарным объемом финансирования 290 млрд и 550 млрд рублей. Минздрав в январе 2019 года рекомендовал закупать отечественное оборудование при эквивалентных технических характеристиках. В декабре 2020 года Правительство РФ установило минимальную квоту на закупки отечественных медизделий – для МРТ они составили 30% в 2021 году с ростом до 50% в 2022 и 2023 годах для тендеров по 223-ФЗ и 44-ФЗ.

В апреле 2021 года другой мейджор – нидерландский производитель медоборудования Philips и группа компаний «Амико» – заключили соглашение об организации производства МРТ на базе завода АО «Рентгенпром» в Московской области. Объем инвестиций в проект не раскрывается, планируемая мощность – до 50 аппаратов в год.

Фото: GE Healthcare

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