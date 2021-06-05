РФПИ готов начать испытания комбинации «Спутника V» с китайскими вакцинами

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может начать испытания комбинации «Спутника V» с китайскими вакцинами в арабских странах, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Какие конкретно препараты будут участвовать в исследованиях, он не уточнил.

«Мы получили много запросов от других вакцин, в том числе от китайских, на совместные испытания уколов. Это крупные производители, и, возможно, мы первые испытания начнем уже именно в арабских странах комбинирования «Спутника» с рядом китайских вакцин», – сказал он в кулуарах ПМЭФ (цитата по ТАСС).

Дмитриев не сомневается, что «Спутник V» в ближайшее время будет признан для разрешения на перемещение вакцинированных в большинстве стран.

«У нас нет абсолютно никакого сомнения, что «Спутник» в ближайшее время будет принят для перемещений в большинство стран. Нельзя игнорировать 3,2 млрд человек, которые живут в странах, зарегистрировавших нашу вакцину», – заявил он.

Ранее Дмитирев говорил, что РФПИ готов к экспериментам по комбинации вакцин с другими производителями. Договоренность об этом есть с AsrtaZeneca. «Вакцина «Спутник V» сама по себе уже является своеобразным «коктейлем» из двух разных компонентов – аденовирусных векторов Ad5 и Ad26. По этому пути, правда, уже с опозданием почти на год сейчас идут и другие производители – совместно тестируются Pfizer с AstraZeneca, китайские вакцины друг с другом. Мы, кстати, открыты к испытаниям и с другими производителями», – сказал Дмитриев.

Фото: mos.ru

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