Путин предложил не согласовывать с ФАС сделки M&A суммой менее 800 млн рублей

Владимир Путин предложил не согласовывать с ФАС сделки по слиянию и поглощению, если их сумма не превышает 800 млн руб. Это может сыграть на руку сектору здравоохранения – как отмечают исследователи, за последние семь лет отрасль демонстрирует максимальную активность на рынке M&A.

Президент России Владимир Путин предложил упростить антимонопольный контроль за компаниями и сделками M&A. Об этом он сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

«Антимонопольный контроль охватывает все компании с выручкой 400 млн руб. в год. Предлагаю поднять эту планку вдвое, это упростит работу для растущих компаний. Тот же порог предлагаю установить при контроле за сделками по слиянию и поглощению: если сделка не превышает 800 млн руб., ее не надо согласовывать с антимонопольными органами», – заявил Путин.

Снижение порога по контролю за сделками M&A может положительно повлиять на работу некоторых участников фармрынка. Сектор здравоохранения продемонстрировал максимальную активность на рынке M&A за последние семь лет, сообщал tadviser со ссылкой на исследование консалтинговой компании KPMG.

Участниками крупнейших сделок были медицинские клиники. Активность также показывали представители интернет-торговли. Осенью 2020 года «Сбер» приобрел контрольную долю в сервисе «Еаптека» (Сейчас «Сбер Еаптека»).

Классический ритейл, напротив, стал проводить меньше крупных сделок M&A, в 2020 году масштаб аптечных сделок значительно сократился, сообщал «ФВ».

Руслан Мавлиханов

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