Путин поручил организовать платную вакцинацию для иностранцев

Владимир Путин поручил до конца июня проработать вопрос об организации вакцинного туризма в Россию. По его словам, мощности российской фармпромышленности уже достаточны, чтобы обеспечить препаратом не только россиян.

Президент России Владимир Путин попросил правительство отработать вопросы организации вакцинации приезжающих в Россию иностранцев. По его словам, бизнесмены из разных стран уже приезжают специально на прививку от коронавируса, а мощности российской фармпромышленности уже достаточны, чтобы обеспечить препаратом не только россиян.

Путин также призвал россиян активно вакцинироваться от COVID-19. Он заявил, что от применения российской вакцины не зафиксировано ни одного летального случая.

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Путин назвал абсурдными политически мотивированные запреты в мире на доступ к надежным вакцинам от коронавируса.

«К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу – так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе. Либо нет значительной помощи там, где она должна была бы быть, либо – что вообще абсурдно – действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин. В нынешней ситуации это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы. Такое тоже есть, и с этим мы тоже сталкиваемся», – сказал президент.

Между тем глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия может быть открыта для вакцинного туризма с июля. По его словам, фонд ведет переговоры с ключевыми российскими ведомствами для создания вакцинного туризма в России и видит интерес со стороны стран Европы.

«Мы видим значимый интерес, в том числе от европейцев. Мы считаем, что с июля такие предпосылки могут быть. Мы активно работаем с рядом ключевых министерств России, чтобы изучить систему создания массивного вакцинного туризма в РФ», – сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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