«Фармасинтез» построит под Калугой завод по выпуску парентерального питания за 2 млрд рублей

Новое производство может появиться в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Калуга». Планируется, что завод ежегодно будет выпускать свыше 1 млн флаконов парентерального питания в год.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) «Фармасинтез» подписала соглашение о намерении построить завод по выпуску парентерального питания в Калужской области. Об этом сообщается на сайте компании. Это лекарства, которые в виде специальных инфузионных растворов вводятся тем пациентам, которые не могут самостоятельно принимать пищу.

Объем инвестиций в проект – 2 млрд руб., на новом производстве будет создано 250 рабочих мест. Для реализации проекта «Фармасинтез» рассматривает Боровскую площадку ОЭЗ «Калуга». Президент компании Викрам Пуния заявил, что планируемый объем производства – больше 1 млн флаконов парентерального питания в год.

Еще одно соглашение, заключенное компанией на ПМЭФ, касается создания производства кардиологических препаратов на базе «Фармасинтеза-Тюмень». Инвестиции в проект, по словам Викрама Пунии, составят больше 4 млрд руб. Глава «Фармасинтеза» отметил, что ранее компания инвестировала больше 6 млрд руб. в создание в Тюменской области завода по производству гормональных препаратов.

«В 2015 году владельцем завода «ЮграФарм» стала компания «Фармасинтез». С тех пор количество рабочих мест завода увеличилось почти в 10 раз. Завод активно расширяет свой ассортимент и вводит новые производственные мощности», — добавил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Фото: https://pharmasyntez.com/

Григорий Дубов

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