«ПСК Фарма» инвестирует 3 млрд рублей в организацию производства онкопрепаратов в Дубне

Губернатор Московской области и президент ГК «Рус Биофарм» подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве второй очереди производства в Дубне. Инвестиции в организацию выпуска онкопрепаратов составят 3 млрд руб.

Президент группы компаний «Рус Биофарм» Пуния Сатия Карм и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение, в рамках которого ООО «ПСК Фарма» обязуется инвестировать 3 млрд руб. в строительство нового корпуса для производства онкопрепаратов и активных фармсубстанций на площадке в Дубне, сообщает пресс-служба компании.

В рамках реализации проекта до конца 2023 года компания планирует создать 200 рабочих мест. Строительство первой очереди производственных корпусов также проходило в рамках соглашения о реализации инвестиционного проекта, куда компания вложила более 3 млрд руб. Пять производственных участков выпускают 25 препаратов в семи лекарственных формах. Штат завода насчитывает более 220 человек.

Фото: rusbiopharm.ru

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