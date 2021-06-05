«Петровакс» и правительство Московской области подписали соглашение о сотрудничестве

Торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Московской области и компанией «НПО Петровакс Фарм» состоялась 3 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

Партнерство направлено на повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Московской области, в том числе создание новых рабочих мест, рост налоговых поступлений и формирование благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности.

«Соглашение является логичным продолжением нашего многолетнего и успешного сотрудничества с правительством Московской области, – заявил президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов. – Не первый год мы реализуем инвестиционные проекты на территории региона и сегодня берем на себя обязательства по продолжению развития экономической привлекательности и общего благосостояния области. К 2025 году мы планируем инвестировать в фармпроизводство 11,6 млрд рублей, благодаря этому будет создано порядка 400 новых рабочих мест».

Проект предполагает расширение высокотехнологичного биофармацевтического производства «Петровакс» на территории Московской области для выпуска социально значимых препаратов и вакцин и предусматривает реализацию двух этапов. Первый этап – строительство четвертой производственной линии – планируется завершить уже в этом году. Перспективным продуктом для производства на новой линии будет вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Второй этап – строительство биотехнологического комплекса по полному циклу производства, начиная с синтеза субстанций, генно-инженерных лекарственных препаратов и рекомбинантных вакцин – будет реализован в 2025 году.

Материал партнера: «Петровакс»

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