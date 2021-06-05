Сербия и «Генериум» запускают производство вакцины «Спутник V» в Европе

В преддверии запуска первой европейской производственной площадки вакцины «Спутник V», запланированного на 4 июня, прошла рабочая встреча министра инноваций и технологического развития Республики Сербия Ненада Поповича и генерального директора АО «Генериум» Даниила Талянского на Петербургском международном экономическом форуме.

В январе 2021 года сербской стороной были инициированы первые совместные работы между сербским институтом Торлак и компанией «Генериум». По заказу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) был осуществлен технологический трансфер процесса производства готовой лекарственной формы вакцины и осуществлено обучение специалистов из Сербии. Уже в марте-апреле были произведены первые регистрационно-валидационные серии, качество которых подтверждено в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи.

Производство регистрационных и последующих серий вакцины, предназначенных для гражданского оборота в Сербии, обеспечивается полупродуктом компании «Генериум»: «Высокая степень готовности института Торлак к приемке технологии производства, а также поддержка в Сербии данного проекта на самом высоком уровне позволили нам осуществить трансфер в кратчайшие сроки, – заявил Даниил Талянский. – Уверен, что это повысит доступность для системы здравоохранения Сербии к одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин от новой коронавирусной инфекции».

«Сербия станет первой страной в Европе, производящей на своей территории вакцину «Спутник V», – заключил Ненад Попович. – Это исторический момент для Сербии. Наша страна является лидером по вакцинации в Европе с более 30% граждан, которые получили обе дозы вакцины. Процент вакцинации в Сербии в среднем в два раза больше среднего процента вакцинации в Европе. Достичь таких результатов помогли и существенные объемы вакцины «Спутник V», которая массово применяется в Сербии и производится нашими партнерами из компании «Генериум». Начав массовое производство вакцины на своей территории, Сербия станет еще более успешной в выполнении защиты здоровья и жизни своих граждан. Мы благодарны руководству России, Российскому фонду прямых инвестиций и нашим партнерам из компании «Генериум» за поддержку в наращивании мощностей Сербии в борьбе против коронавируса»

Материал партнера: АО «Генериум»

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