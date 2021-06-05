«Биокад» и «Полисан» договорились о совместном производстве лекарств

Фармкомпании «Биокад» и «Полисан» подписали меморандум о развитии производства лекарств на территории Санкт-Петербурга. Суммарный объем инвестиций по проекту составит не менее 5,8 млрд руб.

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание меморандума о развитии производства лекарственных препаратов на территории Санкт-Петербурга между компаниями «Биокад» и «Полисан», сообщает пресс-служба компании.

Подписи под документом поставили вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям ЗАО «Биокад» Алексей Торгов и генеральный директор ООО «Научно-технологическая фармацевтическая фирма «Полисан» Дмитрий Борисов.

«Биокад» намерен осуществить организацию и техническое оснащение производства для выпуска и разработки оригинальных лекарств, включая иммунобиологические, инвестировать в проект не менее 4,3 млрд руб. «Полисан» планирует организовать асептическое производство иммунобиологических препаратов и научно-исследовательские работы по новым оригинальным лекарственным препаратам и инвестировать в проект не менее 1,5 млрд руб. Финансирование проекта осуществляют инвесторы.

Суммарный объем инвестиций по проекту составит не менее 5,8 млрд руб.

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