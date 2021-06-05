США отзывает требования об обязательной помощи AstraZeneca, Novavax и Sanofi

Американская администрация снимает требования Закона об оборонном производстве с вакцин AstraZeneca, Novavax и Sanofi. Этот закон требовал от расположенных в США производителей поставлять вакцины в приоритетном порядке. По словам чиновников, теперь страна может обеспечить себя собственными вакцинами.

Администрация США сняла требования Закона об оборонном производстве (Defense Production Act) с вакцин компаний AstraZeneca, Novavax и Sanofi. Об этом сообщает The Economic Times. Этот закон требовал от американских производителей компонентов отдавать предпочтение именно этим фирмам.

«Мы обеспечили достаточное количество вакцин для всех американцев. Это прямой результат активных действий президента, в том числе посредством использования Закона об оборонном производстве, с целью мобилизации всех сил по производству вакцин в США», – сообщил координатор Белого дома по противодействию COVID-19 Джефф Зиентс.

«Благодаря этим действиям и успеху американских производителей вакцин мы уверены в стабильности поставок наших разрешенных вакцин. В результате мы снимаем рейтинги приоритета DPA для AstraZeneca, Novavax и Sanofi», – отметил он.

Американские производители будут продолжать создавать эти вакцины, но теперь они будут сами определять, какие заказы выполнять в первую очередь. Зиентс также заявил, что США будут обладать «арсеналом вакцин», и рассказал, что власти страны руководствуются трехэтапным подходом для борьбы с пандемией.

Во-первых, США будет жертвовать излишки вакцин другим странам и призывает другие государства делать это. «В марте США передали более 4 млн доз вакцины AstraZeneca Канаде и Мексике, и президент объявил об обязательстве США поставить к концу июня в общей сложности 80 млн доз», – заявил чиновник.

«Это в пять раз больше доз, чем любая другая страна обязалась поставить, и эти 80 млн доз представляют 13% от общего количества вакцин, произведенных в Соединенных Штатах к концу этого месяца. Мы продолжим жертвовать больше доз в летние месяцы по мере появления мощностей», – добавил он.

Второй этап заключается в сотрудничестве с американскими производителями для масштабного увеличения поставок вакцин по всему миру. Третий этап предполагает, что США будут работать с партнерскими странами и фармацевтическими компаниями, чтобы способствовать созданию таких глобальных производственных мощностей и возможностей по производству вакцин, которые не только помогут миру победить эту пандемию, но и подготовят его к реагированию на потенциальные угрозы в будущем.

Николай Соколов

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