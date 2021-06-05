«Яндекс.Маркет» займется доставкой безрецептурных лекарств

В ближайшие две недели «Яндекс.Маркет» начнет доставлять безрецептурные лекарства в Москве. В дальнейшем услуга будет доступна для Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

«Яндекс.Маркет» начинает доставку безрецептурных лекарств, рассказал глава бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов Яндекса Даниил Шулейко в разговоре с участниками ПМЭФ-2021. Об этом «ФВ» сообщила пресс-служба «Яндекс.Маркета».

«Услуга в ближайшие две недели будет доступна пользователям в Москве, далее раскатим в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде», – заявил Шулейко. «На первом этапе будет доступно 2 тыс. SKU, план по наращиванию до 20 тыс. SKU. Первый партнер – «Самсон-Фарма», также есть договоренности с другими игроками рынка», – рассказали «ФВ» в компании.

Ранее СМИ стало известно, что правительство допустило агрегаторов к дистанционной торговле лекарствами и отменило обязательное правило о наличии 10 стационарных аптек. Затем правительство официально объявило о разрешении несетевым аптекам заниматься онлайн-торговлей лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах.

Фото: Руслан Мавлиханов

Руслан Мавлиханов

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