GSK и Servier заявили о возможностях расширения объемов производства препарата для лечения ВИЧ

В Москве планируют значительно увеличить объемы производства современного препарата для лечения ВИЧ. Соответствующее заявление было подписано между фармацевтическими компаниями GSK и Servier в рамках Петербургского международного экономического форума.

Международные фармацевтические компании GSK и Servier подписали совместное заявление о возможностях по расширению объемов высокотехнологичного производства современного лекарственного препарата долутегравир (лекарственный препарат для лечения ВИЧ-инфекции) на московском производственном комплексе «Сервье РУС».

Торжественное подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на стенде правительства Москвы в присутствии руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Сергея Черемина, а также руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александра Прохорова. Совместное заявление подписали вице-президент и генеральный директор GSK Фарма Россия Шон Райли и генеральный директор фармацевтического завода «Сервье РУС» Кристоф Влодарчик.

«Сегодня в Москве работают 30 крупных и средних фармацевтических предприятий. Для столицы это одна из приоритетных отраслей: уже сейчас 13% сотрудников фампроизводств страны работают у нас, обеспечивая выпуск 20% лекарств в России, – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. – Московский завод «Сервье РУС» вносит значительный вклад в экономику города и обеспечивает жизненно необходимой продукцией. Еще в 2016 году компании был присвоен статус промышленного комплекса, который предполагает значительные налоговые льготы. Это помогает компании наращивать производство важнейших лекарств».

«Благодаря поддержке правительства Москвы мы продолжаем активно инвестировать в развитие локального производства на нашем московском производственном комплексе, – заявил Кристоф Влодарчик. – Сегодня, открывая новую страницу в нашем партнерстве с GSK/ViiV, мы с уверенностью можем сказать, что в своем арсенале имеем и постоянно наращиваем самые современные технологии и необходимые компетенции для дальнейшего расширения контрактного производства в поддержку решения задач, стоящих перед российской фармацевтической промышленностью».

«Мы уверены, что наше партнерство будет способствовать достижению целей противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России, а также внесет значимый вклад в развитие фармацевтической промышленности в Москве, – сказал Шон Райли. – Мы хотим отметить высокие производственные стандарты и приверженность нашего партнера, «Сервье РУС», успешному внедрению этого проекта локализации, который позволяет обеспечить лекарственным препаратом, произведенным в России, тысячи российских пациентов».

Производственный план российского завода позволяет ежегодно обеспечивать современной и доступной терапией десятки тысяч российских пациентов, отметили в «Сервье РУС». Дальнейшая производственная стратегия в рамках нового этапа партнерства позволит гибко наращивать объем производства в соответствии с потребностями системы здравоохранения. Это, по мнению компании, будет способствовать повышению доступности инновационной терапии в Российской Федерации, а также внесет важный вклад в развитие инновационной фармацевтической промышленности Москвы.

Объявленные в рамках ПМЭФ возможности также позволят в дальнейшем расширить портфель локально производимых инновационных антиретровирусных лекарственных препаратов на площадке «Сервье РУС» в Москве.

Проект локализации производства лекарственного препарата долутегравир для лечения ВИЧ-инфекции компаний GSK и ViiV Healthcare реализуется на московском заводе компании Servier с 2016 года. Полномасштабное производство полного цикла коммерческих серий было запущено в 2019 году: за это время на фармацевтическом заводе «Сервье РУС» изготовлено и отгружено более 2 млн упаковок долутегравира.

Материал партнера: Servier

pharmvestnik