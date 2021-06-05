Мурашко рассказал о важности цифровых ресурсов в лекарственном обеспечении

Необходимо внедрять новые информационные сервисы, которые позволят более эффективно организовывать лекарственное обеспечение граждан. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Необходимо довести до конца уже начатые процессы цифровизации и развить их таким образом, чтобы полученные и проанализированные с помощью искусственного интеллекта данные позволили формировать точечные и более эффективные решения, отметил министр. «Мы должны понимать, кто нуждается, в каких объемах, и планировать это как в финансовом, так и в производственном цикле», – сказал Мурашко.

Он напомнил, что в настоящее время практически завершилось наполнение регистра граждан, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение.

Современные технологии помогают в достижении национальной цели и приближают показатель ожидаемой продолжительность жизни к отметке 78 лет и выше, отметил Мурашко. «На ранних этапах они помогают предупреждать заболевание, замедлять его развитие и восстанавливать трудоспособность граждан, а на финальных стадиях – правильно вести хроническое заболевание для поддержания качества жизни», – сказал министр.

В то же, время, указал глава Минздрава, не стоит забывать, что цифровые ресурсы – это помощь в сопровождении пациентов. «Нужно всегда помнить, что контакт между человеком и медициной не должен заменяться цифровыми сервисами», – сказал министр.

В апреле правительство выделило 210,5 млн руб, на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Деньги должны пойти на оплату государственных контрактов в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые были заключены в 2020 году для развития подсистем ЕГИСЗ. Сисема будет включать 13 подсистем, в том числе мониторинг и контроль в сфере госзакупок лекарств.

Фото: Юлия Куликова

Маргарита Грошева

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