Вакцинные сертификаты начали действовать в семи странах Евросоюза

Первые страны Евросоюза начали признавать электронный цифровой сертификат по COVID-19. Документ призван облегчить путешествия между разными странами Евросоюза и содержит информацию о вакцинации, перенесенной болезни или результате теста на коронавирус.

В Европе начали признавать электронные цифровые сертификаты о вакцинации у въезжающих в страну путешественников, пишет PharmaPhorum. Первая группа стран: Германия, Греция, Болгария, Чехия, Дания, Хорватия и Польша. Документ содержит информацию о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательном результате на COVID-19. Он предназначен для облегчения путешествий внутри ЕС.

Документ, который доступен в бумажной и цифровой формах, можно будет отсканировать в пункте отправления или по прибытии в Евросоюз. Еврокомиссия заявляет, что он будет «бесплатным, безопасным и доступным для всех».

За выдачу сертификатов несут ответственность национальные органы. Они содержат QR-код, который включает основную информацию о пациенте, в том числе уникальный идентификатор, предназначенный для борьбы с подделками. В интересах конфиденциальности все записанные в сертификате данные не будут сохраняться при сканировании в другом государстве — члене ЕС.

Комиссия установила крайний срок для регистрации остальных 20 стран Евросоюза – 1 июля, после чего переходный период продлится до 12 августа. Этот срок установлен для того, чтобы государства — члены ЕС имели возможность ввести у себя сертификаты к пиковому сезону летних отпусков.

Страны Евросоюза по-прежнему вправе вводить собственные ограничения на поездки, например, если они обеспокоены появлением новых штаммов коронавируса.

«Цифровой сертификат ЕС по COVID показывает ценность для наших граждан эффективных решений системы электронного здравоохранения», — заявила комиссар ЕС по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес. «Граждане ЕС с нетерпением ждут возможности путешествовать снова, и они хотят делать это безопасно», — добавила она.

Николай Соколов

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