Takeda инвестирует 2,3 млрд рублей в локализацию производства лекарств в Ярославле

До 2028 года Takeda планирует инвестировать 2,3 млрд руб. в локализацию новых инновационных лекарственных препаратов на заводе компании в Ярославле. Соответствующее соглашение с областным правительством компания подписала на ПМЭФ.

Компания «Такеда Россия» (ООО «Такеда Фармасьютикалс») и правительство Ярославской области подписали соглашение о намерениях по расширению локализации производства инновационных лекарственных средств на заводе Takeda в Ярославле. Публичное подписание соглашения состоялось на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба фармкомпании. Документ подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и директор завода «Такеда Россия» в Ярославле Крис Бутткус.

До 2028 года Takeda планирует инвестировать 2,3 млрд руб. в локализацию новых инновационных лекарственных препаратов на заводе компании в Ярославле. Речь идет о трех препаратах, название которых стороны не раскрыли. «В ближайшем будущем сможем начать их производство. Несколько проектов по локализации находятся на стадии рассмотрения», – сказала Бутткус.

Фото: www.yarregion.ru

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