«Фармасинтез» инвестирует 4 млрд рублей в производство кардиопрепаратов

Компания «Фармасинтез» планирует инвестировать свыше 4 млрд руб. в производство более 30 наименований кардиопрепаратов на базе «Фармасинтез-Тюмень». Соответствующее соглашение компания подписала с руководством области на ПМЭФ.

Соглашение с компанией «Фармасинтез-Тюмень» о реализации в Тюменской области крупного инвестиционного проекта подписали губернатор Александр Моор и президент АО «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния на площадках Петербургского международного экономического форума 3 июня, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В результате реализации инвестпроекта в Тюмени будет создано новое импортозамещающее производство более 30 наименований кардиологических лекарственных препаратов», – уточнил глава региона. Решение позволит закрыть порядка 20% потребностей России в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Объем инвестиций в проект – свыше 4 млрд руб., планируется создать порядка 200 новых рабочих мест.

«Фармасинтез» также планирует в 2021 году запуск производства гормональных лекарств.

Фото: admtyumen.ru

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