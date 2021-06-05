Минздрав предложил изменить порядок мониторинга движения лекарств для больных муковисцидозом

Региональным властям предлагается сообщать результаты мониторинга движения лекарств, включая данные о необходимости нарастить поставки тех или иных препаратов в регион или об их достаточном количестве в субъекте. Речь идет о лекарствах для лиц с муковисцидозом, гемофилией или для тех, кто перенес трансплантацию органов и тканей.

Минздрав России подготовил проект приказа о внесении изменений в порядок мониторинга движения и учета в регионах лекарств для людей с гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше и другими заболеваниями, а также для граждан, перенесших трансплантацию органов или тканей. Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru.

В пояснительной записке указывается, что Минздрав предлагает сообщать региональным властям результаты мониторинга данных, в том числе сведения о номенклатуре, количестве и стоимости лекарств, об отсутствии потребности в отдельных препаратах либо о появлении дополнительной потребности в них в связи с изменением в субъекте численности больных или изменениями в назначениях медработниками препаратов больным. Также предлагается согласовывать перераспределение лекарств между регионами.

В начале июня Минздрав также разработал проект приказа об утверждении порядка мониторинга движения и учета лекарств и медизделий, предназначенных для подопечных фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Таким образом новые пациенты смогут адресно получать необходимые препараты, а при смене тактики лечения будут фиксироваться изменения потребности в лекарствах.

Григорий Дубов

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