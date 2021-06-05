Регионы начали закупать противосудорожный препарат Фризиум

Российские медучреждения провели первые закупки препарата клобазама после его возвращения на российский рынок, заметил «Коммерсантъ». В 2020 году клобазам повторно зарегистрировала в России Sanofi (ТН Фризиум). Препарат поставит Московский эндокринный завод (МЭЗ). Российские медучреждения провели первые закупки препарата клобазама после его возвращения на российский рынок, заметил «Коммерсантъ». В 2020 году клобазам повторно зарегистрировала в России Sanofi (ТН Фризиум). Препарат поставит Московский эндокринный завод (МЭЗ).

В конце мая 2021 года службы закупок Рязанской, Самарской областей и Москвы объявили пять аукционов по поставке клобазама. Четыре из них завершены – на общую сумму 2,5 млн рублей. Единственную заявку подал МЭЗ.

Клобазам относится к психотропным препаратам, оборот которых в России ограничен. До 1997 года в России был зарегистрирован Фризиум от Sanofi на основе клобазама, но после истечения срока регистрации производитель не стал ее продлевать. Однако больные эпилепсией дети по-прежнему в нем нуждались, о чем неоднократно заявляли их матери.

Летом 2019 года таможенники задержали двух женщин, пытавшихся заказать Фризиум для своих детей через интернет. Благодаря общественному резонансу уголовным делам по этим случаям не был дан ход.

В марте 2020 года был принят закон, позволяющий ввозить конкретные партии незарегистрированных лекарств с содержанием наркотических или психотропных веществ для определенного пациента или группы пациентов при наличии решения врачебной комиссии. В числе этих лекарств был утвержден и клобазам, поставлял его МЭЗ.

Параллельно Sanofi подала досье на повторную регистрацию Фризиума в России. В августе 2020 года регудостоверение было получено.

В апреле 2021 года Минздрав принял изменения в приказ, исключающий клобазам из перечня незарегистрированных лекарств, закупаемых МЭЗ.