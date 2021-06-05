Abbott подписал соглашение с Белгородской областью на 300 млн рублей

2 июня на ПМЭФ-2021 глава региона привлёк инвестиции сразу нескольких известных компаний в область. В том числе, Вячеслав Гладков подписал соглашение с «Верофарм» (группа Abbott) на 300 млн рублей.

Компания «Верофарм» (группа Abbott) создаст на базе существующего производственного предприятия новый технологический Центр, предназначенный для отработки процессов локализации препаратов Abbott, ранее не производившихся на территории РФ.

Согласно подписанному документу, правительство области окажет компании содействие в подключении новых производственных мощностей к коммунальным услугам в общем порядке и подготовке кадров для предприятия.

gxpnews