Россельхознадзор объявил о зависимости России от поставок спф-яиц для некоторых вакцин

Глава Россельхознадзора заявил, что Россия полностью зависит от импорта спф-яиц, которые необходимы для производства вакцин, в том числе от COVID-19. Ученые опровергли это заявление, указав, что для производства вакцин от коронавируса яйца не нужны.

Развитие отечественного производства яиц без патогенной микрофлоры это стратегический вопрос, считает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. В интервью РБК он заявил, что для этого нужны специальные фабрики, которых в России нет.

«Есть специальные фабрики, которые производят эти яйца, но таких фабрик у нас в стране нет вообще. Яйцо, которое используется для производства вакцин, все импортное», — говорит глава Россельхознадзора.

Специальные яйца необходимы не только для вакцин от коронавируса, но и для других вакцин, применяемых в медицине, например от гриппа, сказал Данкверт.

После публикации интервью, профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пояснил, что вакцины от коронавирусной инфекции не производятся с использованием яиц.

«Не все вакцины производятся с употреблением яиц, по-моему, никакие не производятся из тех, что имеют отношение к COVID-19. Чумаковская вакцина включает цельновирионный компонент, его выращивают на культуре клеток в ферментерах. Вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» тоже делаются совершенно по-другому», — сказал профессор.

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург также заявил РИА «Новости», что это учреждение не закупает яйца для производства своей вакцины от коронавируса. «Для производства «Спутника V» [яйца] не нужны. Все делается на синтетических средах», — отметил ученый.

После публикации в РБК в Россельхознадзоре уточнили, что говоря о нехватке яиц глава службы имел в виду исключительно спф-яйца, предназначенные для производства отдельных видов вакцин для животных.

По словам Данкверта, в текущем году подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных начнет строительство предприятия по производству спф-яйца.

«Предположительно запуск работы предприятия планируется на конец 2022 года. Предполагаемые объемы производства в 2023 году составят свыше ста миллионов спф-яиц в год», — отметил глава Россельхознадзора (цитата по ТАСС).

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