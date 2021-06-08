Суд раскрыл детали дела о хищении онкопрепаратов в Москве

Люблинский районный суд Москвы опубликовал текст приговора фигурантам уголовного дела о хищении онкопрепаратов – заведующему отделением химиотерапии онкологического диспансера №5 Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) Виктору Шерстневу и врачу-онкологу этого же медцентра Артему Налбандяну. Ранее была объявлена только результативная часть решения – оба врача, частично признав вину, получили по 3 года условно. Суд установил, что они похитили у ДЗМ 28 упаковок отечественного бевацизумаба (Авегра от «Биокада»). Люблинский районный суд Москвы опубликовал текст приговора фигурантам уголовного дела о хищении онкопрепаратов – заведующему отделением химиотерапии онкологического диспансера №5 Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) Виктору Шерстневу и врачу-онкологу этого же медцентра Артему Налбандяну. Ранее была объявлена только результативная часть решения – оба врача, частично признав вину, получили по 3 года условно. Суд установил, что они похитили у ДЗМ 28 упаковок отечественного бевацизумаба (Авегра от «Биокада»).

Оригинальный бевацизумаб производит Roche (ТН Авастин), но для лечения пациентов в онкодиспансере №5 ДЗМ использовали именно препарат от «Биокада» (ТН Авегра) – он относится к категории льготных и пациенты обеспечивались им за счет ДЗМ. Виктор Шерстнев, говорится в приговоре суда, убедил одну из своих пациенток, проходившую амбулаторный курс лечения бевацизумабом, что более эффективной будет терапия Авастином.

Шерстнев, входивший во врачебную комиссию по назначению пациентам льготных рецептурных препаратов, нарушал порядок их выписки – умышленно не вносил в амбулаторную карту пациентки информацию о ее обеспеченности препаратом, направлял карту пациента для проведения комиссии, получал положительное заключение и оформлял рецепты на бевацизумаб. Выдача препарата Шерстневу осуществлялась в аптечном пункте №43-1 ЦЛО ДЗМ, расположенном на первом этаже онкодиспансера №5.

В свою очередь пациентка, не знавшая об этой схеме, покупала за свой счет Авастин (также по рецепту от Шерстнева). Препарат ей вводили в дневном стационаре онкодиспансера. После каждого введения в журнале учета процедур делалась запись о том, что ей вводился бевацизумаб в дозировке 800 мг (две упаковки по 400 мг), как прописано в назначении врача. Записи делались по указанию Шерстнева, поскольку введение принесенного с собой препарата было запрещено администрацией диспансера.

В итоге у Виктора Шерстнева накапливались упаковки препарата Авегра, которые он затем передавал Артему Налбандяну. Последний, отмечается в приговоре суда, занимался поиском потенциальных покупателей и сбытом этих упаковок. В ходе судебного заседания, состоявшегося 11 мая, Шерстнев рассказал, что он передал Налбандяну 14 упаковок накопленной Авегры, за которые Налбандян перечислил ему деньги. Затем Шерстнев продолжил незаконную деятельность, у него накопилось еще 10 упаковок Авегры, которые он также передал Налбандяну, однако денежных средств за них от него не получил, поскольку на коробках был стерт QR-код. Еще четыре упаковки Авегры были найдены у Шерстнева дома. В дальнейшем эти препараты продавались в аптеке компании «Русфарм».

В ходе следствия выяснилось, что возле онкодиспансера также находилась другая аптека, куда, по предварительной договоренности, Шерстнев направлял своих пациентов для покупки различных рецептурных онкопрепаратов. От проданных каждому такому пациенту препаратов Шерстнев получал 5% от стоимости лекарства.

Артем Налбандян в ходе заседания указал, что получал от Виктора Шерстнева различные препараты, а не только Авегру. Также Налбандян сообщил, что ранее врачи, пациенты или их родственники якобы также отдавали ему различные препараты, в которых они не нуждались, а он отдавал препараты бесплатно другим нуждающимся пациентам или же отправлял их своим родственникам в Армению. Кроме того, он рассказал, что некоторые из дорогостоящих препаратов передавал своему тяжелобольному отцу, инвалиду 1-й группы, еще часть препаратов реализовывал через сеть аптек, владельцев которых он, по его словам, не знает. Всего у Налбандяна в ходе обыска было изъято около 50 упаковок различных лекарственных средств, три мобильных телефона, денежные средства в рублях, долларах и евро, банковские карты.

Согласно ГРЛС, предельная отпускная цена без НДС на Авастин составляет 61,5 тысячи рублей, на Авегру – 34,5 тысячи рублей. Бевацизумаб входит в России в перечень ЖНВЛП.

Расследование обстоятельств нелегального оборота лекарств началось в октябре 2018 года. Тогда Росздравнадзор обнаружил на складе, арендованном ООО «Нордбиофарм», онкопрепараты, происхождение которых не удалось установить. Компания имела лицензию на осуществление фармацевтической деятельности по одному адресу, а хранила препараты на складах, расположенных по другому адресу. В январе 2020 года решением Арбитражного суда Москвы компания была лишена лицензии на фармдеятельность.

В феврале 2020 года правоохранительные органы установили, что лекарства были похищены с целью перепродажи. В итоге были задержаны четыре подозреваемых, среди которых врачи – Налбандян и Шерстнев. Тогда же было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В начале февраля 2020 года Бабушкинский районный суд отправил врачей под домашний арест. Защита обжаловала решение суда, однако постановление осталось без изменений. В конце января 2021 года дело было зарегистрировано в Люблинском районном суде. Первое заседание было назначено на 8 февраля, однако оно было перенесено на 24 февраля и впоследствии неоднократно переносилось. Приговор врачам был вынесен 11 мая.