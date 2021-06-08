Стоимость «вакцинных туров» в Россию оценили в $1,5 тысячи

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, что для иностранцев стоимость тура в Россию для вакцинации от COVID-19 может составить $1,5–2,5 тысячи без учета авиаперелета и при нахождении в стране в течение 21 дня. Операционный директор туроператора «Интурист» Максим Поляков добавил, что ведущие частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга уже готовы участвовать в реализации «вакцинных туров». Организовать платную вакцинацию для иностранцев ранее поручил президент РФ Владимир Путин. Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, что для иностранцев стоимость тура в Россию для вакцинации от COVID-19 может составить $1,5–2,5 тысячи без учета авиаперелета и при нахождении в стране в течение 21 дня. Операционный директор туроператора «Интурист» Максим Поляков добавил, что ведущие частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга уже готовы участвовать в реализации «вакцинных туров». Организовать платную вакцинацию для иностранцев ранее поручил президент РФ Владимир Путин.

«Туроператоры были готовы организовать вакцинные туры еще в начале года – такие запросы регулярно поступали в туристические компании со всего мира. Продукт уже готов, но нужно решить вопросы визовой поддержки и легального въезда для иностранцев, желающих получить российскую вакцину», – отметил Андрей Игнатьев. Он добавил, что, так как в Европе вакцинирован большой процент населения, спрос на туры в Россию будет поступать из стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Максим Поляков подтвердил, что «продукт» находится в высокой степени готовности. «Интурист» ожидает получения разрешения медицинскими учреждениями на предоставление таких услуг иностранным гражданам и, соответственно, готовит к запуску процесс подписания договоров с поставщиками. Потенциально ведущие частные клиники Москвы и Санкт-Петербурга уже готовы к предоставлению подобного комплекса услуг», – сказал операционный директор «Интуриста», отметив, что уже «достигнуты договоренности с отельными цепочками по предоставлению спецтарифов на длительное размещение иностранных граждан по вакцинным турам». По мнению Полякова, такие туры могут заинтересовать бизнесменов, активных путешественников и их семьи.

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что регион готов принять граждан Японии для вакцинации от COVID-19 – соглашение с японской стороной уже подготовлено. «Мы находимся в двух с половиной часах лёта от Токио, Пекина, Кореи и в трех-четырех часах лёта от других столиц Азиатско-Тихоокеанского региона. Плюс ко всему, у нас полностью уже отработано и подготовлено соглашение с японской стороной, мы ждали только решения президента. И теперь мы ожидаем поступления к нам коммерческой партии нашей вакцины, после чего начинаем приглашать в Хабаровск наших коллег из Японии», – отметил Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня поручил Правительству РФ «организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации» от коронавируса в России, а также проработать вопросы вакцинации трудовых мигрантов. Перспективы подобной процедуры обсуждались еще с осени 2020 года.

Путин подчеркнул, что «российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной», отечественная фармпромышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин, а страна может позволить себе не только в полном объеме обеспечивать собственные потребности, но и «предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку».

В аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой 7 июня сообщили, что правительство после поручений президента намерено в первую очередь рассмотреть вопросы вакцинации от коронавируса трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России.