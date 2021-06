Стоимость «вакцинных туров» в Россию оценили в $1,5 тысячи В США впервые с 2014 года одобрили препарат от ожирения » Консорциум инвестфондов за $34 млрд приобретет американского дистрибьютора Medline Инвестиционные компании Blackstone Group Inc, Carlyle Group Inc и Hellman & Friedman достигли соглашения о покупке контрольного пакета акций крупнейшего в США дистрибьютора медицинских изделий Medline Industries Inc, принадлежащего семье миллиардера Чарльза Миллса. Сумма сделки оценивается в более чем $30 млрд. Инвестиционные компании Blackstone Group Inc, Carlyle Group Inc и Hellman & Friedman достигли соглашения о покупке контрольного пакета акций крупнейшего в США дистрибьютора медицинских изделий Medline Industries Inc, принадлежащего семье миллиардера Чарльза Миллса. Сумма сделки оценивается в более чем $30 млрд. Консорциум инвесторов получит контрольный пакет акций Medline, а сингапурская компания GIC Pte станет партнером-инвестором. Сумма сделки может достичь $34 млрд с учетом долга и будет включать в себя так называемую проверку капитала на $17 млрд, сообщают близкие к участникам приобретения источники Bloomberg. После сделки в руководстве Medline не планируется перестановок. Blackstone, Carlyle и H&F намерены помочь компании ускорить ее международную экспансию, инвестировав в инфраструктуру, укрепление цепочки поставок и расширение ассортимента медизделий. Medline – крупнейший в США частный производитель и дистрибьютор медизделий. В портфеле компании – расходные материалы, включая медицинские перчатки, халаты, столы для осмотра и другие медизделия. Объем продаж Medline в 2020 году составил $17,5 млрд. Штаб-квартира располагается в Нортфилде, штат Иллинойс. Управляет компанией семья Миллсов – главный исполнительный директор Чарльз Миллс, его кузен Энди Миллс, являющийся президентом, и зять Чарльза Джим Абрамс, занимающий пост операционного директора. Крупнейшая до этого сделка на глобальном рынке медизделий состоялась в августе 2020 года, когда Siemens Healthineers объявила о покупке 100% акций американского производителя линейных ускорителей Varian Medical Systems за $16,4 млрд. Сделку планируется закрыть в первой половине 2021 года.

Фото: bos.com Источник: BloombergФото: bos.com vademec