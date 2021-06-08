Центр лекобеспечения закупит лекарства для детей с мукополисахаридозом и гипофосфатазией

Для заместительной ферментной терапии пациентов с мукополисахаридозом IV А типа и гипофосфатазией Центр лекобеспечения закупит препараты асфотаза альфа и элосульфаза альфа.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов «Вимизим» (элосульфаза альфа) и «Стрензик» (асфотаза альфа) для обеспечения подопечных фонда «Круг добра» с мукополисахаридозом IV А типа и гипофосфатазией.

Объявления о его закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Прием заявок заканчивается 18 июня.

– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 0,7 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 32 215 477,14 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.06.2021 09:37.

– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 158 850 509,40 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.06.2021 09:35.

– Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 100 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 204 278 785,92 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.06.2021 10:55.

– Элосульфаза альфа, 1 мг/1 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 238 183 264,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.06.2021 09:24.

– Элосульфаза альфа, 1 мг/1 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 256 383 004,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.06.2021 10:12.

– Элосульфаза альфа, 1 мг/1 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 218 490 212,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 22.06.2021 10:13.

20 мая экспертный совет фонда «Круг добра» утвердил заявки, поступившие от органов здравоохранения субъектов Российской Федерации, для оказания лекарственной помощи 22 детям с мукополисахаридозом IV А типа и 19 детям с гипофосфатазией.

В фонде уточнили, что обеспечение детей с мукополисахаридозом I, II и VI типов по-прежнему гарантируется в рамках программы «14 ВЗН».

Елена Сидорова

pharmvestnik