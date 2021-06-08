В Нижегородской области запустили пилот по обеспечению кардиопациентов лекарствами при выписке

В Нижнем Новгороде стартовал пилотный проект по упрощению схемы, по которой граждане с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящиеся на диспансерном наблюдении, смогут получать лекарства после выписки из стационара. На первом этапе ее обкатают на региональном сосудистом центре.

Минздрав Нижегородской области дал старт проекту, который призван облегчить жизнь пациентов, прошедших лечение по поводу сердечно-сосудистых патологий и имеющих право на получение льготных лекарств. Теперь они смогут получить необходимые препараты сразу после выписки из медицинской организации, на срок до полугода. Пилот реализует ГП НО «Нижегородская областная фармация» («НОФ»), сообщает пресс-служба предприятия.

«Основная идея пилотного проекта — объединение стационарного и амбулаторного звеньев в части непрерывного лекарственного обеспечения гражданина, — пояснил «ФВ» генеральный директор «НОФ» Павел Ястребов. — Ранее после выписки пациента из стационара он должен был обратиться в поликлинику по месту жительства и только там получить статус льготника. Сейчас он получает его в специализированном амбулаторном центре сразу после выписки из стационара. Для пациента это происходит незаметно».

Нижегородская областная фармация уже направила партию льготных лекарственных препаратов в аптечный пункт, и первые пациенты, выписавшиеся из регионального сосудистого центра, получили в момент выписки лекарственные препараты на срок от 1 до 6 месяцев. Речь идет о гражданах, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция. К этой программе в скором будущем будут подключены все профильные койки региона, добавил Ястребов.

Регистр кардиопацинтов обновляется в ежедневном режиме, а программа заказов, установленная ГП НО «НОФ», дает возможность заказывать препараты под конкретного пациента – в требуемом количестве и дозировке.

«После решения врачебной комиссии медицинской организации вся информация по пациенту направляется в аптечный пункт, — говорит начальник управления ИТ и ПО «НОФ» Александр Кулаков. — Люди наконец избавятся от необходимости ежемесячно подтверждать льготные рецепты и ходить по аптекам».

Пилотный проект инициирован Министерством здравоохранения Нижегородской области. Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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