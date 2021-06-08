Самойлова сообщила о запуске пилота по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных лекарств стартует в некоторых регионах России, сообщила Алла Самойлова. По ее словам, «потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну».

Пилотный проект по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов стартует в некоторых регионах России. Об этом 5 июня сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Петербургском международном экономическом форуме.

«Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен, поскольку сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну», — сказала она на сессии «Здравоохранение как инвестиция: фармотрасль в партнерстве с государством и обществом» (цитата по ТАСС).

В апреле власти Белгородской области по итогам пилотного проекта сообщили о готовности к запуску эксперимента по дистанционной торговле и доставке рецептурных (Rx) препаратов на своей территории в III квартале 2021 года. Первый заместитель губернатора Белогородской области Евгений Мирошников обратился к Минздраву с просьбой поддержать их инициативу. Власти региона проработают вопрос минимизации затрат аптек при запуске эксперимента.

Депутат Айрат Фаррахов в конце апреля заявил, что Россия опаздывает с разрешением на доставку рецептурных лекарств. По его словам, необходимо принять регуляторные меры, чтобы ускорить этот процесс.

Депутаты неоднократно выступали за то, чтобы разрешить продажу рецептурных лекарств через интернет, потому что при тяжелых инфекционных заболеваниях люди в них нуждаются в первую очередь.

Глава межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию лекарственного обеспечения Андрей Исаев отмечал ранее, что государство способно организовать контроль за онлайн-продажей рецептурных препаратов и что он может быть даже эффективнее, чем при отпуске в аптеках.

Елена Сидорова

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