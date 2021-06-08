Исследование установило способность витамина D обеспечить защиту от COVID-19

Новое исследование канадских специалистов отрицает влияние витамина D на способность организма противостоять COVID-19. Тем не менее, авторы признают, что испытание не включало людей с дефицитом этого вещества и людей неевропейских этнических групп и является неполным.

Согласно новому исследованию специалистов из канадского университета Макгилла, витамин D не помогает защитить организм от COVID-19. В ходе пандемии некоторые обсервационные исследования показывали эффективность этого вещества против коронавируса, но новое испытание опровергает это предположение. Исследование опубликовано на сайте университета.

Авторы оценивали генетическую предрасположенность пациентов с COVID-19 и без него к витамину D. Они не обнаружили доказательств связи между этой предрасположенностью и восприимчивостью к COVID-19, вероятностью госпитализации и тяжестью заболевания. Исследователи полагают, что повышение уровня циркулирующего витамина D в организме с помощью добавок может не привести к какому-либо улучшению исходов вирусного заболевания.

Авторы провели менделевское рандомизированное исследование с использованием генетических вариантов, которые имеют тесную связь с повышением уровня витамина D. Авторы исследовали генетические варианты 1,3 млн человек без COVID-19 и 14 тыс. человек с COVID-19 из 11 стран. Менделевская рандомизация (MR) — это аналитический метод, который использует генетические варианты в качестве переменных, чтобы установить, оказывает ли какой-либо фактор риска влияние на исход для здоровья.

«В прошлом менделевская рандомизация постоянно предсказывала результаты крупных, дорогих и своевременных испытаний витамина D. Здесь этот метод не дает четких доказательств того, что добавление витамина D может иметь большое влияние на исходы COVID-19», — рассказал ведущий автор исследования доктор Гийом Батлер-Лапор.

Полученные данные также предполагают, что в исследованиях с COVID-19 следует отдавать приоритет другим методам лечения. «Наши результаты предполагают, что в рандомизированных клинических испытаниях с COVID-19 следует уделять первоочередное внимание другим терапевтическим или профилактическим методам», — заявляют авторы исследования.

В то же время специалисты признают, что исследование проводилось с некоторыми ограничениями. В нем не участвовали люди с дефицитом витамина D, которым добавки с этим веществом теоретически могут помочь. Кроме того, проанализированные варианты генов были взяты у людей преимущественно европейского происхождения. В будущем авторы намерены провести опыты с другими этническими группами.

Николай Соколов

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