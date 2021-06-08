Бертран Рено назначен директором Servier по взаимодействию с пациентскими сообществами

Международная фармацевтическая компания Servier объявила о назначении Бертрана Рено на должность директора по взаимодействию с пациентскими сообществами.

Бертран Рено возглавит отдел, цель которого обеспечить взаимодействие с пациентами на всех этапах жизненного цикла лекарственных препаратов. Основной задачей г-на Рено станет координация и развитие пациент-ориентированного подхода в компании Servier и ее филиалах во всем мире в тесном сотрудничестве с пациентами и пациентскими организациями. Это позволит получить более полное представление об ожиданиях пациентов и их жизни с заболеванием, а также обеспечить их вовлеченность на всех этапах работы компании.

Бертран Рено продолжит работу по укреплению культуры взаимодействия и сотрудничества с пациентами и пациентскими организациями, начатую его предшественником Лодэ Девульфом. В частности, представители пациентских сообществ вовлечены в разработку более 25 % протоколов исследований группы, что позволяет учесть все особенности течения заболеваний и связанные с ними ограничения. Кроме того, Servier уже получила признание пациентов в области онкологии: она вошла в десятку лидеров по результатам опроса пациентов PatientView за 2019 год.

Бертран Рено, врач общей практики по образованию, имеет более 30 лет опыта работы в Servier во Франции и других странах. Он занимал руководящие должности в странах Ближнего Востока и Азии, участвовал в открытии представительства компании «Сервье» в Камбодже, а также способствовал укреплению позиций компании во Вьетнаме и Индонезии.

«Для меня большая честь занять эту должность, — прокомментировал он. — Поскольку я врач, вся моя научная и профессиональная деятельность всегда ориентирована в первую очередь на пациента. Я убежден, что участие пациентов в разработке лекарственных препаратов позволит сделать терапию еще более эффективной. Вовлеченность пациентов и их близких важна не меньше, чем участие врачей и исследователей: прислушиваясь к их мнению, мы сможем улучшать существующие методы лечения и разрабатывать новые терапевтические решения с учетом индивидуальных потребностей и условий жизни пациентов».

«Мы рады приветствовать Бертрана Рено в должности директора по взаимодействию с пациентскими сообществами, — сказал исполнительный вице-президент по медицинским вопросам и работе с пациентами, медицинский директор компании Servier д-р Филипп Гоннар. — Это назначение будет способствовать реализации призвания группы Servier поддерживать пациентов в борьбе с заболеваниями и работать, руководствуясь интересами пациентов при принятии любых решений».

Материал партнера: Servier

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