СМИ раскрыли подробности уголовного дела Колотиловой и Покидышевой из Минпромторга

Уголовное дело экс-директора фармдепартамента Минпромторга Ольги Колотиловой и замглавы того же департамента Ольги Покидышевой в СКР не комментируют. Как стало известно СМИ, дело связано с трансфером технологий в рамках федеральной программы «Фарма-2020». Показания на чиновниц якобы дали задержанные в прошлом году руководители фармкомпании «Фармдискавери».

«Медуза» (СМИ признано в России иноагентом) сообщила подробности уголовного дела заместителя главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Ольги Покидышевой и бывшего директора этого департамента Ольги Колотиловой. По данным издания, уголовное дело связано с реализацией программы «Фарма-2020».

Как говорят три источника «Медузы», знакомые с ходом следствия, показания на подозреваемых дали руководители фармацевтической компании «Фармдискавери» — бывший акционер обанкротившегося агрохолдинга «ОГО» Владимир Зубков и его компаньон Владимир Новаковский. Их арестовали осенью прошлого года по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст.159 УК РФ). Оба заключили сделку со следствием, говорится в документах на сайте Мосгорсуда.

Зубков и Новаковский основали «Фармдискавери» в 2013 году, через год компания получила от Минпромторга 450 млн руб. на трансфер технологий. «Фармдискавери» должна была вывести на рынок три новых препарата: нейролептик «Эвента», анксиолитик «Неотранквил» и противоэпилептическое средство «Квастил».

Из показаний бизнесменов следовало, что получить эти контракты по трансферу технологий в рамках федеральной программы «Фарма-2020» в фармдепартаменте помогал президент Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания Алексей Власенко. Его задержали в марте этого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, писал «Коммерсантъ». Власенко отказался давать показания. Его адвокат Сергей Прежембский отвечать на вопросы «Медузы» не стал. По данным источников издания, он имел тесные связи в Минпромторге. Адвокат Ольги Колотиловой Сергей Бизюкин частично подтвердил эти данные.

«Они все фигуранты одного дела, предмет расследования один: следствие предполагает, что при исполнении госконтрактов на фармпрепараты были похищены деньги. Зубков и остальные говорят, что Ольга Колотилова оказывала им помощь при получении госконтрактов. Сами Зубков и Новаковский утверждают, что действовали с подачи Власенко», — сказал он.

Ранее источник «Коммерсанта» также сообщал, что некие фигуранты дела, задержанные в прошлом году, начали сотрудничать со следствием. По их словам, они выигрывали контракты с Минпромторгом благодаря тому, что «откатывали деньги чиновникам, а также дарили им дорогостоящие подарки». При этом при обысках у Колотиловой и Покидышевой ничего из указанных подарков обнаружить не удалось. Якобы поэтому возбуждено дело не о получении взяток, а о мошенничестве.

В Минпромторге отметили, что в общей сложности в 2013–2014 годах заключено более 200 государственных контракта по фармацевтической отрасли. Из них более 80 — на проведение доклинических исследований препаратов, более 30 — на проведение клинических исследований препаратов, более 60 — на разработку технологий и организацию производств жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, более 30 — на трансфер зарубежных разработок лекарственных препаратов, 15 — по прочим направлениям, связанным с выполнением общесистемных аналитических научно-исследовательских работ.

Как пишет «Медуза», в рамках проекта трансфера фармацевтических технологий удалось запустить производство и продажу всего четырех из 57 препаратов, в которые вложился Минпромторг. По словам участников заседаний по программе трансфера технологий, первый заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб говорил, что, если на рынок поступит хотя бы 10% от запланированных препаратов, эксперимент можно считать удачным, а издержки в этом случае будут покрыты.

Колотилову и Покидышеву подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), подробности уголовного дела не раскрываются. Минпромторг признан потерпевшей стороной по этому делу. Суд арестовал их до 19 июля.

Ольга Колотилова была директором департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга с июля 2014 по март 2017 года. В апреле 2017 года она заняла должность замгубернатора Новгородской области, а в 2021 году стала его советником.

«ФВ» направил запрос в Следственный комитет.

Ринат Васбеев

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