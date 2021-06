СМИ раскрыли подробности уголовного дела Колотиловой и Покидышевой из Минпромторга Россельхознадзор объявил о зависимости России от поставок спф-яиц для некоторых вакцин » MSD окончательно вывела из своего состава компанию Organon MSD объявила о том, что завершила выделение из своего состава компании Organon & Co, которая занимается, в частности, продуктами для женского здоровья. Руководители MSD полагают, что новая компания имеет хорошие перспективы прибыли. MSD (в США и Канаде – Merck & Co) объявила о том, что завершила разделение непосредственно компании MSD и Organon & Co. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «ФВ». Теперь Organon станет независимой публичной компанией со своим портфелем лекарственных препаратов. «Новая компания полностью готова демонстрировать устойчивые показатели роста выручки и акционерной стоимости», — прокомментировал это событие, президент MSD Роб Дэвис. Целью разделения было «создание двух независимых компаний, ориентированных на пациентов», говорится в сообщении компании. «Разделение позволит MSD больше сфокусироваться на основных драйверах роста, увеличить скорость роста выручки и прибыли на акцию (EPS), а также достичь дополнительного эффекта от повышения операционной эффективности в размере примерно 1,5 млрд долл. США постепенно в течение трех лет. При этом реализация эффекта примерно в 500 млн долл. ожидается в течение 2021 года», — говорится в сообщении. На момент своего запуска портфель Organon составляет более 60 препаратов и продуктов трех основных франшиз: препаратов для женского здоровья, биоаналогов и собственных брендов. PMLive пишет, что в 2020 году продукты из списка «Органон» принесли MSD примерно 6,6 млрд долл. Большая часть перспектив роста Organon находятся за пределами США, пишет издание, поскольку 80% доходов, получаемых от продукции, поступает с международных рынков. В 2011 году MSD планировала продать голландскую лабораторию, находившуюся под управлением Organon, сообщал Outsourcing-Pharma. Компания хотела закрыть подразделение, в котором работало больше 2 тыс. человек, но столкнулась с сопротивлением со стороны профсоюзов. Среди покупателей рассматривались Aspen Pharmacare, Takeda и PantarheI, но в итоге ни одна из компаний не согласилась на сделку. Николай Соколов

