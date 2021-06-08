РФПИ: объемы поставок «Спутника V» в 2021 году покроют потребности 800 млн человек

Соглашения между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ведущими фармацевтическими компаниями позволяют произвести в 2021 году количество вакцины от коронавируса «Спутник V», достаточное для 800 млн человек. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Bloomberg Television глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Ожидается, что более 20 производителей в 14 странах в скором времени будут производить или уже производят вакцину «Спутник V», — подчеркнул он. «Мы на пути к тому, чтобы осуществить в этом году поставки вакцины в количестве, достаточном для 800 млн человек», — отметил Дмитриев.

По словам главы РФПИ, для преодоления пандемии COVID-19 и противостояния новым вариантам вируса необходимо «сотрудничество между производителями вакцин и разными странами». Дмитриев также высказался против политизации вопроса производства и распространения вакцин.

gxpnews