Moderna запросила разрешение у EMA на применение в ЕС вакцины среди подростков

Американская компания Moderna, разработавшая вакцину от коронавируса, обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) за разрешением на применение препарата среди подростков от 12 до 17 лет. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении компании, как пишет ТАСС.

Согласно сообщению, Moderna «подала заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам на разрешение» использовать вакцину в этой возрастной группе. Такой же запрос она планирует направить в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. Решение об обращении за соответствующим разрешением, как отметили в Moderna, принято после получения данных очередного клинического исследования вакцины. Препарат показал 100%-ную эффективность против коронавируса среди принявших в нем участие 2,5 тыс. подростков.

Вакцина американской фирмы уже используется в европейских странах для вакцинации в возрастной категории старше 18 лет.

EMA одобрило ранее использование вакцины от коронавируса Comirnaty, совместно разработанной компанией Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), для подростков 12-15 лет.

gxpnews