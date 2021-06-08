EMA не рекомендует использовать гепарин для лечения вызванных вакцинами тромбов

Европейский медицинский регулятор выпустил рекомендации, согласно которым врачам не следует использовать гепарин для лечения тромбов, вызванных некоторыми вакцинами от COVID-19. Это относится к препаратам от J&J и AstraZeneca.

Европейский медицинский регулятор (ЕМА) выпустил рекомендации для врачей, в которых советует не использовать гепарин для лечения тромбов, вызванных вакцинами от COVID-19. Эта рекомендация относится к препаратам AstraZeneca и Johnson & Johnson, сообщает Reuters.

Рекомендации EMA соответствует временному руководству Международного общества по тромбозам и гемостазу (ISTH). В апреле ISTH пришел к выводу, что лечение связанных с вакцинами тромбов «следует начинать с антикоагулянтов, не связанных с гепарином».

Согласно рекомендациям ISTH, после подтверждения случая свертывания крови, вызванного вакциной, и низкого уровня тромбоцитов врачи должны продолжить лечение негепариновыми антикоагулянтами, а также рассмотреть возможность введения высоких доз внутривенного иммуноглобулина. К альтернативным антикоагулянтам относятся аргатробан и фондапаринукс.

Также о нежелательности использования гепарина в таких случаях высказывались FDA и Центры по контролю за заболеваниями (CDC) США.

По состоянию на 28 мая, в Европейской экономической зоне (страны ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн) было зарегистрировано 316 случаев тромбоза с низким содержанием тромбоцитов у взрослых, получивших вакцину AstraZeneca от COVID-19.

EMA утверждает, что общие преимущества вакцин J&J и AstraZeneca перевешивают любые риски, связанные с ними, хотя некоторые страны либо ограничили категории населения, которые получают эти прививки, либо, в случае Дании и Норвегии, полностью прекратили вакцинацию этими препаратами. В начале июня Дания, однако, приняла решение вернуться к использованию этих вакцин из-за проблем с поставками препарата Moderna.

Специалисты по-разному определяют причины тромбоза. К примеру, в немецком университете Грайфсвальда считают, что побочные эффекты проявляются из-за консерванта под названием EDTA (ЭДТК – этилендиаминтетрауксусная кислота) в составе вакцины.

Николай Соколов

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