Дочка «Фармсинтеза» получит 2 млрд руб. на разработку питательной среды для вакцин от COVID-19

АО «Вакцины», 100% доли которого принадлежат «Фармсинтезу» (портфельная компания «Роснано»), получит 2 млрд руб. от Российского фонда технологического развития (РФТР) на развитие и организацию полного цикла промышленного производства сухой питательной среды для культивации клеток продуцентов вакцины «Спутник V» и человеческого генно-инженерного нейтрализующего антитела против SARS-CoV-2 (HFB30132A). Сделка была одобрена советом директоров «Фармсинтеза». Информация размещена в центре раскрытия корпаративной информации.

Общий объем инвестиций в проект составляет 2,5 млрд руб. Еще 500 млн руб. компания планирует дополнительно получить от инвесторов, сообщили в пресс-службе «Фармсинтеза». Как уточнил источник, близкий к компании, по планам проект окупится за пять лет. Собеседник также уточнил, что в дальнейшем компания планирует выпускать питательные среды не только для производства вакцин от COVID-19, но и других препаратов. По его словам, питательные среды сейчас поставляют только зарубежные компании.

К 2023 году мощность производства оптимизированной сухой базовой среды для промышленной культивации клеток планируют нарастить до 6 тыс. кг, или 300 тыс. литров в год, сообщили в пресс-службе «Фармсинтеза». К 2024 году производство человеческого моноклонального антитела HFB30132A, которое применяется для лечения и профилактики коронавирусной инфекции, согласно планам, составит 40 тыс. доз в год.

АО «Вакцины» было зарегистрировано в конце прошлого года специально для реализации проекта. Как писал «ФВ», «Фармсинтез», Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова (ИБХ РАН) и международная биофармацевтическая компания HiFiBio Therapeutics подписали соглашение о совместных клинических испытаниях, производстве и поставках на российский рынок моноклонального антитела HFB30132A.

Оно разработано совместно учеными HiFiBio Therapeutics, Нанькайского университета (КНР), Шанхайского технического университета, Уханьского института вирусологии (КНР) и ИБХ РАН. В нем используется технология клонирования и расшифровки генома единичных В-клеток из крови пациентов, перенесших COVID-19. Моноклональное антитело связывает спайк-белок и нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Этот метод лечения будет использоваться в России впервые, сообщала пресс-служба «Роснано». Производство планируется организовать на производственных мощностях ИБХ РАН.

Маргарита Грошева

pharmvestnik