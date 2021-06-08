На ПМЭФ эксперты обсудили будущее экосистем в медицине и фарме

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в ходе панельной дискуссии, организованной пространством «Здоровое общество», по теме «Качественно новый уровень развития национального здравоохранения: формирование медицинских экосистем», эксперты обсудили будущее экосистем в медицинской и фармацевтической отраслях как наиболее перспективного пути развития.

Модератор дискуссии, руководитель департамента консалтинга KPMG в России Иван Тягун отметил тенденцию, в рамках которой «все компании либо становятся частью экосистем, либо создают их вокруг себя».

Генеральный директор компании «Лекарственная экосистема», GR/PR директор фармацевтического логоператора «Сантэнс», сопредседатель РАФМ Герман Иноземцев привел в пример одну из уже функционирующих лекарственных экосистем. В нее входит крупнейший специализированный фармлогист ГК «Сантэнс»; компания Sooplata 2.0, оперирующая процессингом и биллингом покупок и компенсацией в 25 тысячах аптек России; компания, гарантирующая корректный репортинг и адекватный мониторинг движения рецептурных препаратов в СМДЛП PharmaTrace, а также компания, обеспечивающая наличие необходимых лекарственных препаратов в аптеках страны напрямую от фармпроизводителей PharmaSpace.

«Технологически федеральная лекарственная экосистема компенсационного покрытия затрат населения на рецептурные препараты в рамках гарантированной медицинской помощи населению России готова на 90%,— рассказал эксперт. — На 70% она готова с точки зрения регуляторно-организационной. Но шансы вывести ее на общенациональный уровень в рамках государственного решения вопроса с лекарственным обеспечением всех заболевших граждан остаются на уровне 50 на 50 и зависят от политической решимости и решительности на самом высоком уровне».

Герман Иноземцев напомнил, что вопрос соплатажей в системе лекарственного обеспечения обсуждается уже на протяжении 11 лет. «Если в ближайшее время состоится ее запуск, то в 2022-2024 годы мы увидим на территории РФ программу частичного возмещения (сооплаты) рецептурных препаратов в полном масштабе, — отметил он. — Эта программа, как отметила Елена Максимкина в своем докладе на этом же форуме, должна не заменить, а скорее дополнить ту систему, которая действует у нас сейчас для граждан по льготному и госпитальному обеспечению».

С точки зрения всеобщего лекарственного обеспечения рецептурными средствами многое готово, продолжил эксперт. Действуют электронные медицинские карты, отработаны «пилоты» по электронным рецептам, формируется единая медицинская информационная система, все ближе становятся универсальные стандарты лекарственной терапии.

Остаются вопросы урегулирования правил общего порядка нашими законодательными органами, и издание множества регламентов и актов со стороны исполнительной медицинской власти и контролирующих органов.

«Важно отметить, что настоящая экосистема это не только инфраструктура и регуляторные акты, — заключил Герман Иноземцев. — Скорее, это комплекс организаций и сервисов, которые отвечают двум основным правилам. Во-первых, сервисы и деятельность друг другу не противоречат, а способствуют, то есть продвигают на следующий шаг какой-то сервис или услугу. Во-вторых, они концентрируются вокруг какой-то общей задачи или общего объекта, на которого воздействуют, в нашем случае это человек, гражданин, пациент нуждающийся в определенных рецептурных лекарствах для скорейшего и успешного прохождения рекомендованной амбулаторным врачом терапии».

Информация от компании

Группа компаний «Сантэнс» – информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России.

PharmaSpace – интернет-платформа прямых контактов и контрактов между производителями и аптечными сетями, построенная на принципе бесконтактного электронного документооборота. Все оферты от фармпроизводителей и акцепты от аптек отображаются в электронном виде, отчеты доступны онлайн. Необходимая документация в полном объеме может быть представлена в соответствующие ведомства участниками самостоятельно.

PharmaTrace – инновационная IT компания-разработчик облачной B2B платформы в сфере производственной и складской логистики товаров. Предоставляет услуги и программные решения для участников фармацевтического рынка: Check, Track&Trace (CTT), SmartWTS.

Sooplata 2.0 – организация программ лояльности и поддержки пациентов, а также трейд-маркетинга в крупных аптечных сетях. 45 брендов и 25 тысяч аптек по всей России уже подключены и готовы обслуживать пациентов по индивидуальной программе.

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

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