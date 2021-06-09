В закон о внесении вакцинации от COVID в нацкалендарь прививок добавят слова о добровольности

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вносит вакцинацию от COVID-19 в Национальный календарь прививок. В Минздраве отметили, что это необходимо для решения вопроса финансирования вакцины. При этом депутаты опасаются, что изменения могут сделать вакцинацию от CVOID-19 обязательной. Чтобы этого избежать, Володин предложил законодательно закрепить ее добровольность.

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили поправки, согласно которым вакцина для профилактики COVID-19 войдет в Национальный календарь прививок. Изменения вносятся Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Предлагаемые законопроектом изменения позволят осуществлять закупку вакцин от COVID-19 за счет средств федерального бюджета, указано в пояснительной записке к документу. Авторы законопроекта также указывают, что его принятие потребует выделения в 2021 году дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 26,5 млн руб. В 2022–2024 годах потребность будет уточняться Минздравом России с учетом эпидемической ситуации.

Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, выступая на заседании, указал, что поправки необходимы прежде всего для урегулирования вопросов, связанных с определением источника финансирования вакцины против COVID-19. Он отметил, что сейчас вакцина закупается за счет средств резервного фонда правительства.

Он также несколько раз указал, что вакцинация от коронавирусной инфекции остается добровольной. «Принцип добровольности сохраняется, и ни в коей мере в данном законопроекте не регламентируется», – сообщил Гриднев.

Но у депутатов все же возникли вопросы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, согласно статье 5 закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», отсутствие профилактических прививок в том числе влечет «отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями». При этом перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным правительством органом исполнительной власти.

Чтобы избежать рисков, Володин предложил ко второму чтению подготовить отдельную поправку, которая четко установит добровольность вакцинации от коронавирусной инфекции. Он также предложил выделить неделю на разработку поправок к законопроекту и рассмотреть его во втором чтении 15 июня.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Михаил Орлов отметил, что норма должна быть простой, понятной и однозначной. «В этой части мы обязательно с комитетом все проработаем и сделаем ту редакцию, которая устроит всех и будет однозначно применяться на практике», – сказал Орлов.

Депутат Сергей Натаров сообщил, что фракция ЛДПР воздержится от голосования по законопроекту в текущей редакции. Но уточнил, что фракция будет участвовать в работе профильного комитета по разработке поправки к документу. «Справедливая Россия» также решила воздержаться от голосования, сообщил депутат Валерий Гартунг.

В итоге за принятие законопроекта проголосовали 370 депутатов (82,2% присутствующих). Против выступил один депутат, еще 63 – воздержались от голосования.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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