В Нижнем Новгороде стартовал пилот по обеспечению кардиопациентов лекарствами

В больницах Нижнего Новгорода стартовал пилотный проект по обеспечению лекарствами находящихся на диспансерном наблюдении некоторых категорий граждан, перенесших сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, сообщает ГП НО «Нижегородская областная фармация».

Пока речь идет только о пациентах, которые проходят лечение на базе одного регионального сосудистого центра.

«В ряде больниц Нижнего Новгорода стартовал пилотный проект по обеспечению лекарственными препаратами находящихся на диспансерном наблюдении граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в сообщении.

Суть проекта состоит в том, что пациенты, проходившие лечение по поводу сердечно-сосудистых патологий, после выписки из медицинской организации получают льготные лекарственные препараты на срок до полугода. Нижегородская областная фармация установила программное обеспечение, организовала центр выписки рецептов и рабочее место по отпуску льготных лекарственных препаратов по рецептам врача. Регистр кардиопациентов обновляется в ежедневном режиме, а программа заказов, установленная ГП НО

«НОФ», дает возможность заказывать препараты под конкретного пациента – в необходимом количестве и дозировке.

Областная фармация уже направила партию льготных лекарственных препаратов в аптечный пункт и первые пациенты, выписавшиеся из регионального сосудистого центра, получили в момент выписки лекарственные препараты на срок от 1 до 6 месяцев.

Пилотный проект инициирован министерством здравоохранения Нижегородской области, в том числе, для усиления контроля за организацией работы по обеспечению льготными лекарственными препаратами граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, находящихся на диспансерном наблюдении. Финансирование проекта осуществляется за счет федерального бюджета.

gxpnews