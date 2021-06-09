Минпромторг получит полномочия утверждать правила хранения лекарств

Минпромторг России разработал изменения в положение о министерстве промышленности и торговли, утвержденное постановлением правительства от 5 июня 2008 г. № 438, сообщает ведомство. Изменения предусматривают наделение Минпромторга полномочиями по утверждению правил хранения производителями лекарственных средств для медицинского применения.

В настоящий момент субъекты обращения лекарственных средств, включая производителей, руководствуются ведомственными актами Минздрава, регулирующими вопросы хранения.

«При этом хранение на производственных площадках одновременно регулируется также правилами надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденными решением совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77», — сообщает Минпромторг.

В министерстве планируют издать ведомственный акт, в рамках которого будет предусмотрена необходимость хранения лекарств фармпроизводителями в соответствии с правилами ЕАЭС, а также при возникновении потребности – установление особенностей хранения для отдельных категорий лекарственных средств, к примеру, содержащих сильнодействующие вещества.

«Изменения разработаны при поддержке Минздрава России и рабочей группы от экспертного и делового сообщества по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере фармацевтики и медизделий. Они направлены на устранение избыточности требований к хранению лекарственных средств для производителей», — говорится в сообщении Минпромторга.

gxpnews