Amgen и Kyowa Kirin заключили сделку по разработке средства для борьбы с дерматитом

Американская биофармацевтическая компания Amgen и японская Kyowa Kirin заключили соглашение в отношении совместной разработки и коммерциализации KHK4083, препарата, являющегося полностью человеческим моноклональным антителом для лечения атопического дерматита, сообщает FierceBiotech.

Amgen выплатит авансовый платеж Kyowa Kirin в размере $400 млн, промежуточные платежи по достижению запланированных этапов могут составить $850 млн. Согласно условиям сделки, Amgen будет заниматься разработкой, производством и коммерциализацией KHK4083 для всех рынков по всему миру, за исключением Японии, где Kyowa Kirin сохранит за собой все права. Kyowa Kirin будет совместно продвигать KHK4083 с Amgen в США и имеет право на участие в совместном продвижении KHK4083 на других рынках за пределами США, в том числе в Европе и Азии.

Компании разделят затраты на разработку, за исключением Японии, и затраты на коммерциализацию в США. Amgen консолидирует продажи KHK4083 на всех рынках по всему миру, за исключением Японии.

Препарат KHK4083 был разработан с помощью технологии дефукозилирования POTELLIGENT для усиления его антителозависимой клеточной цитотоксичности. Испытания показали, что KHK4083 избирательно снижает активированные Т-клетки, имеющие решающее значение в развитии атопического дерматита.

gxpnews