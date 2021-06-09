«Интекс» вложит 241 млн рублей в производство компрессионного белья во Владимирской области

Производитель медицинского трикотажа «Интертекстиль корп.» (известен под брендом «Интекс») намерен открыть производство компрессионного белья на территории особой экономической зоны «Доброград-1» во Владимирской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 241 млн рублей, запуск завода намечен на IV квартал 2022 года.

Соглашение о создании производства подписано в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. Предполагается, что предприятие будет возведено на территории площадью 2,6 гектара.

Заявка ООО «Интекс» на получение статуса резидента ОЭЗ «Доброград-1» была одобрена 25 мая на экспертном совете в администрации Владимирской области. Статус резидента ОЭЗ позволит компании пользоваться налоговыми преференциями – в частности, налог на прибыль в первые 7 лет составит 2% и не превысит 15,5% вплоть до 2069 года, а компания будет освобождена от уплаты НДС, таможенных пошлин, налогов – транспортного, земельного и на имущество – в первые 5–10 лет реализации проекта.

Компания стала первым официальном резидентом ОЭЗ. Помимо «Интекса», на территории зоны идет подготовка к строительству ГК «Аскона» завода по производству ортопедических матрасов и изделий для здорового сна.

«Интекс» – российский производитель компрессионных чулок, бандажей, эластичных бинтов и других изделий. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Интекс» зарегистрировано в декабре 2020 года в Доброграде Владимирской области и на 100% принадлежит Олегу Балашову – владельцу ООО «Интертекстиль корп.». В 2020 году головная компания выручила 366 млн рублей, чистая прибыль составила 145 млн рублей.