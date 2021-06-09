Трем фигурантам дела «Ульяновскфармации» сократили сроки на полгода

Ульяновский областной суд сократил на полгода сроки наказания трем фигурантам дела АО «Ульяновскфармация» – бывшему вице-спикеру Заксобрания региона Игорю Тихонову, экс-директору компании «Ульяновскфармация» Ольге Кузнецовой и ее экс-заместителю Евгению Когану. В январе 2021 года они были осуждены на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, 3,5 и 4 года лишения свободы условно по обвинению в хищениях при закупках медицинского кислорода в регионе. Ульяновский областной суд сократил на полгода сроки наказания трем фигурантам дела АО «Ульяновскфармация» – бывшему вице-спикеру Заксобрания региона Игорю Тихонову, экс-директору компании «Ульяновскфармация» Ольге Кузнецовой и ее экс-заместителю Евгению Когану. В январе 2021 года они были осуждены на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, 3,5 и 4 года лишения свободы условно по обвинению в хищениях при закупках медицинского кислорода в регионе.

Апелляционная инстанция сократила срок вице-спикеру Заксобрания Ульяновской области Игорю Тихонову с 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей до 4,5 года со штрафом 900 тысяч рублей. Кроме того, Тихонов лишен права занимать руководящие должности на госслужбе на 2,5 года.

Экс-глава АО «Ульяновскфармация» Ольга Кузнецова после пересмотра приговора получила 3 года лишения свободы условно со штрафом 600 тысяч рублей вместо 3,5 года, а ее заместитель Евгений Коган – 3,5 года лишения свободы условно со штрафом 700 тысяч рублей вместо 4-х лет лишения свободы условно.

Уголовное дело в отношении Кузнецовой, Когана, Тихонова, а также экс-министра здравоохранения региона Рашида Абдуллова ГСУ СК РФ возбудило летом 2018 года. В декабре по этому же делу был задержан еще один бывший глава областного Минздрава Павел Дегтярь.

По данным следствия, с 2016-го по февраль 2017 года Павел Дегтярь, Игорь Тихонов и Ольга Кузнецова организовывали закупку больницами кислорода только у «Ульяновскфармации». С июня 2017-го по март 2018 года такая же схема использовалась в отношении медизделий для хирургии и реанимации, дезинфицирующих средств. Тогда Дегтяря на посту министра уже сменил Рашид Абдуллов. Все товары закупались по завышенным ценам, а разница похищалась. В результате региональному бюджету нанесен ущерб на сумму более 11,5 млн рублей. И Абдуллов, и Дегтярь при этом не исполнили судебные решения об обеспечении лекарствами.

В январе 2021 года Ленинский районный суд Ульяновска приговорил Игоря Тихонова и Рашида Абдуллова к 5 и 4 годам колонии соответственно, штрафу 1,7 млн рублей с лишением права занимать должности в госорганах в течение 3-х лет и 2,5 года. Павла Дегтяря, Ольгу Кузнецову и Евгения Когана приговорили к 2,5, 3,5 и 4 годам лишения свободы условно со штрафами в размере от 200 тысяч до 800 тысяч рублей.

Все фигуранты признаны судом виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда).

В июне 2020 года «Ульяновскфармация» была признана банкротом. На тот момент сеть задолжала кредиторам более 1 млрд рублей. Вместо «Ульяновскфармации» власти региона создали госучреждение «Ульяновская государственная аптека», насчитывающее пока 32 аптеки.