«Инвитро» начнет продажу БАД и медизделий в 500 офисах в регионах РФ

Холдинг «Инвитро», объединяющий крупнейшую в России лабораторную сеть, намерен начать продажу биологически активных добавок (БАД), экспресс-тестов, пластырей, антисептиков и косметических средств не менее чем в 500 медицинских офисах компании в регионах РФ. Всего в активе компании насчитывается 1,5 тысячи таких офисов по всей стране. Холдинг «Инвитро», объединяющий крупнейшую в России лабораторную сеть, намерен начать продажу биологически активных добавок (БАД), экспресс-тестов, пластырей, антисептиков и косметических средств не менее чем в 500 медицинских офисах компании в регионах РФ. Всего в активе компании насчитывается 1,5 тысячи таких офисов по всей стране.

В медицинских офисах «Инвитро» можно будет приобрести БАД с магнием, калием, цинком, медью, марганцем в различных формах, линейку косметических продуктов и товаров медицинского назначения – мист для лица, крем для рук, детский крем, гигиеническую помаду, экспресс-тесты на беременность, ВИЧ 1, 2 и гепатит B, С.

В настоящее время профильная продукция доступна в 60 медицинских офисах «Инвитро» в Москве, планируется масштабирование продаж не менее чем в 500 офисах холдинга в регионах РФ, рассказали Vademecum в холдинге. Кроме того, компания намерена начать продажу экспресс-тестов на антитела к COVID-19 и наличие хеликобактерной инфекции, а также йод, зеленку и перекись в формате маркера.

В июне 2020 года компания запустила в продажу продукты под собственным брендом – питьевую воду «H2O проверено INVITRO», влажные салфетки, антисептические спреи и гели, таблетницы, набор лейкопластырей, а также наборы для самостоятельного тестирования.

В апреле 2021 года холдинг «Инвитро» и «Сбер Еаптека» начали совместный проект по открытию в медицинских офисах лабораторного холдинга аптечных точек по розничной продаже лекарств и медизделий. Первая аптека открылась в офисе на Конюшковской улице, в ближайшие месяцы планируется расширение проекта еще на пять медицинских офисов «Инвитро» в Москве.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году. В 2020 году «Инвитро» открыла 200 новых точек, всего холдинг объединяет 1,5 тысячи медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов, ежегодно компания выполняет более 76 млн исследований. Выручка «Инвитро» в 2020 году превысила 25 млрд рублей.

По данным DSM Group, объем продаж БАД на розничном рынке за первое полугодие 2020 года вырос в рублях на 21,3% – до 35,2 млрд рублей, в упаковках – на 2,6%, до 158,7 млн упаковок.

Фото: Инвитро

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