Центр лекобеспечения с апреля не может закупить противотуберкулезные препараты

В пятницу, 11 июня, Центр лекобеспечения намерен определить поставщиков противотуберкулезных препаратов для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью. Речь идет о канамицине и протинамиде. Это уже третья попытка закупить лекарства.

С конца марта по начало июня 2021 года Федеральному центру планирования и организации лекарственного обеспечения граждан пришлось несколько раз объявлять аукционы на закупку пяти противотуберкулезных препаратов для пациентов с множественной лекарственной устойчивостью. Раствор для инфузий левофлоксацина и таблетки теризидона удалось закупить со второго раза, поставщики для канамицина и протионамида будут определены 11 июня. По амикацину два конкурса объявлены несостоявшимися из-за отсутствия заявок, третий пока не объявлен. На не состояшиеся торги обратиливнимание в международной организации «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru).

Причина несостоявшихся аукционов – начальная цена контракта. Например, согласно порталу zakupki.gov.ru, для закупки раствора левофлоксацина в дозировке 5 мг/мл в конце марта 2021 года объявлен конкурс по цене 0,43 руб. за миллиграмм. Желающих поставить лекарство по такой цене не нашлось. В мае объявлен новый конкурс, и цена увеличена на 77%, до 0,76 руб. В итоге единственную заявку подало ООО «Медикал лизинг консалтинг», с которым заключен контракт.

Для закупки канамицина Центру лекобеспечения пришлось повышать начальную цену два раза. Первый конкурс объявлен 2 апреля 2021 года по начальной цене 8,8 руб. за грамм (с НДС). Это минимальная стоимость препарата в Госреестре. Заявок не было. Второй конкурс был в конце апреля по цене 9,1 руб. (с НДС). Она была взята также из ГРЛС, это следующая минимальная стоимость в реестре после 8,8 руб. Но заявок вновь не было.

Третий аукцион объявлен 31 мая, заявки принимаются до 11 июня. Начальная цена – 9,46 руб. При каждом последующем объявлении конкурса госзаказчик не берет минимальные цены, которые учитывались в предыдущий раз. В этот раз Центр лекобеспечения мог взять из ГРЛС уже максимальную цену – 10,82 руб. (с НДС). Такой порядок предусмотрен п.13 приказа Минздрава № 1064н от 19.12.2019, которым утвержден порядок определения начальной цены контракта. Также рассматривались цены, предложенные потенциальными поставщиками. В итоге взята стоимость потенциальных поставщиков, так как она была меньше цены ГРЛС.

Аналогичный процесс был при попытке закупить протионамид и амикацин.

Поставщиков таблеток теризидона 250 мг и 300 мг удалось найти со второго раза. Для этого препарата первый раз торги в апреле не состоялись из-за низкой стоимости, которую предложили потенциальные поставщики. Например, для дозировки 300 мг начальная цена составила 35,2 руб. за мг. Именно такую минимальную цену в начале года письменно предложил один из потенциальных поставщиков. Другие компании прислали предложения от 83,93 до 157,35 руб. за мг (с НДС).

В мае объявлен новый конкурс по цене 83,58 руб. Это цена, по которой прежде закупал лекарства Минздрав. На этот раз от потенциальных поставщиков было только одно предложение – 83,99 руб. (с НДС), и оно не учитывалось, так как стоимость выше контрактов Минздрава.

В итоге закупка и, соответственно, поставка противотуберкулезных лекарств задержана как минимум на два месяца как в случае с раствором для инфузий левофлоксацина. В случае амикацина (закупается две дозировки), первые торги для которого были 1 апреля 2021 года, возможный срок поставки пока не известен, так как в третий раз аукционы пока не объявлены.

«Учитывая, что это препараты для пациентов у которых уже устойчивый туберкулез, крайне важно, чтобы препараты были всегда в наличии и в нужном объеме, потому что прерывание лечения, отсутствие какого-либо препарата в схеме, могут усугубить и без того непростое состояние пациента. В регионах данные препараты зачастую не закупают, так как они не из дешевых и ждут поставок от Минздрава РФ. У каждого из этих препаратов зарегистрировано несколько генериков, но ни один поставщик не выходит, в цене дело или в физическом отсутствии препарата непонятно», – прокомментировала руководитель отдела мониторинга Коалиции по готовности к лечению Наталья Егорова.

По информации «ФВ», у производителей проблем с производством этих лекарств нет. В частности, это подтвердили в компании «Озон», которая выпускает протионамид. В то же время производители не всегда участвуют в госторгах, как правило, этим занимаются дистрибьюторские компании.

Елена Калиновская

pharmvestnik