GSK начнет исследование вакцины против респираторно-синцитиального вируса в России

Компания GlaxoSmithKline включила пять российских площадок для проведения международного исследования эффективности и безопасности вакцины против респираторно-синцитиального вируса у пожилых людей.

Минздрав выдал GlaxoSmithKline (GSK) разрешение на проведение III фазы клинического исследования эффективности вакцины против респираторно-синцитиального вируса (HRSV) у людей старше 60 лет. Информация о новом клиническом исследовании размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

В середине февраля GSK сообщила о старте международного исследования вакцины (GSK3844766A) против HRSV у пожилых людей после подтверждения ее безопасности и иммуногенности по результатам I/II фазы.

В оценке эффективности новой вакцины примут участие и российские врачи из пяти медицинских учреждений:

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет»;

МБУ «Центральная городская больница № 7» (Екатеринбург);

ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» (Санкт-Петербург);

ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС» (Барнаул);

ООО «Стомамедсервис» (Гатчина).

По данным компании, в международном рандомизированном слепом плацебоконтролируемом исследовании (RSV OA=ADJ-006) примут участие до 1650 пациентов, в России запланировано участие 400 пациентов.

Респираторно-синцитиальный вирус является одной из причин инфекций нижних дыхательных путей и развития пневмонии. Развитие HRSV-индуцированных инфекций характерно для детей и пожилых пациентов, указано на сайте разработчика новой вакцины. Согласно исследованию, проведенному GSK, ежегодно в развитых странах регистрируется 360 тыс. госпитализаций и 24 тыс. смертей, связанных с инфекциями RSV, у людей старше 60 лет.

Таисия Кубрина

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