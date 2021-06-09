Глава Управления по борьбе с картелями Тенишев покинул ФАС из-за разногласий с руководством

Начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев покинул ФАС России. Причиной увольнения стали разные взгляды с руководством на антимонопольную политику. Исполняющим обязанности главы управления назначен Антон Тесленко.

Руководитель Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев был уволен из ФАС 25 мая. Об этом пишет РБК со ссылкой на трейдеров и знакомого чиновника. В пресс-службе антимонопольной службы не объяснили причин увольнения Тенишева. На сайте ФАС указано, что обязанности начальника управления исполняет Антон Тесленко.

Андрей Тенишев подтвердил «ФВ», что покинул службу с 25 мая. По его словам, причиной ухода стали разногласия с главой ФАС по вопросам антимонопольной политики. При этом, как сообщил он ТАСС, конфликтов с Максимом Шаскольским у него не было. «С огромным уважением отношусь к той антимонопольной политике, которую проводит Максим Алексеевич, но не согласен с ним. Имеет человек право на альтернативную точку зрения. Я все-таки приверженец более жестких методов регулирования», – отметил он.

В последнее время он был инициатором возбуждения ряда дел по картельным сговорам, в том числе на рынке ортопедических и медицинских изделий, а также о подорожании в восемь раз хлоргексидина в самый разгар пандемии коронавируса.

В конце мая сообщалось, что ФАС планирует к 2023 году запустить аналитическую информационную систему «Антикартель». Она с помощью искусственного интеллекта будет искать картельные сговоры на рынках. Затраты службы на разработку и запуск системы составят 110 млн руб. Чтобы выводы системы имели юридическую силу, потребуется подготовка нормативной базы, считают эксперты.

Фото: fas.gov.ru

Елена Сидорова

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